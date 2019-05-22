警方旺角「蓄勢」冚賭　搜查2單位共拉24男女

旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（21日）進行代號「蓄勢」的打擊非法賭博行動，突擊搜查山東街及奶路臣街共2個單位，搗破2個懷疑非法賭檔。



警方於下午約3時突擊搜查山東街65一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，單位內一名36歲姓葉本地女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；一名44歲姓馬本地男子涉嫌「在賭博場所內賭博」及「販毒」被捕；餘下1名持雙程證內地男子、3名本地男子及7名本地女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，檢獲2部釣魚機、1部昆蟲機、2部射擊遊戲機2兩部讀卡器、一批積分卡、小量懷疑霹靂可卡因及約6,600港元賭款。行動中，檢獲的毒品總值約8,500港元。



警員其後於晚上約8時突擊搜查奶路臣街11號一單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。並在單位內拘捕一名42歲姓林本地女子涉嫌「經營賭博場所」；2名分別持身份證及護照的泰國籍女子、2名本地男子及6名本地女子，年齡介乎41至81歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。



行動中，檢獲1張百家樂枱、3部電視機、2部電腦、約28萬港元籌碼及約2,000港元賭款。



