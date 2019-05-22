東方日報A1：陳婉玉睇樓　馮永業是臨約買家　程淑儀是業主

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，控方昨傳召地產公司及單位交易的雙方律師作供，令三角買樓關係曝光。當時是由陳婉玉睇樓，馮永業是臨約買家，而程淑儀就是最終業主。馮更被視為熟客，獲代理佣金減半優惠，而陳介紹的律師在律師費上給了程「一個好特別嘅折扣」。



涉案的半山雍景臺交易，由地產代理利嘉閣負責。該公司高級聯席董事何明高昨供稱，根據當時的文件，陳婉玉先於○四年九月廿三日簽「睇樓紙」，但五日後簽臨時買賣合約時，買家變成馮永業，馮同日亦簽了同一個單位的另一張睇樓紙。何續指，在該項交易中買家本來要支付的佣金為十萬零二千元，但根據負責的代理交回的報告顯示，馮最終支付的佣金為五萬一千元，獲得五折優惠。



報告上理由一項則寫上「業主不到價及買家是熟客」，但馮永業要到○五年一月中才開支票付佣。何又指，臨約上買家一欄本來寫上了名字，但之後被塗去，手寫上馮永業的名字，買家簽名一欄則為陳婉玉所簽，旁邊用英文手寫上「代馮永業……」字眼。



何明高強調，塗改臨約上的買家名稱其實並非罕見，可能是代理寫錯字，又或買家想改單位持有人，代理沒帶多一份或純粹懶得由頭寫過，都可能就此塗改。而替人簽臨約亦有可能，並說︰「如果買家不方便出現，便可授權他人代簽。」他強調所有改動代簽，只要得到買賣雙方同意便可。



而在該交易中代表賣家的律師盧銘恆則指，在準備正式買賣合約期間，收到一份提名契，臨約中的買家馮永業，提名程淑儀作為業主，故此在○四年十月十二日簽署正式買賣合約的為程淑儀。盧坦言，不知道文件中馮永業及程淑儀的關係，亦不會過問，但他表示如買家在按揭上會遇到問題，亦會出現用提名契方式更改業主的情況。



至於代表買家一方的律師哈永豪則供稱，他不認識馮永業，只是一天陳婉玉打電話給他說「有個朋友想買個物業」，叫他幫手處理。他坦言收到臨約時，根本沒留意是陳婉玉代買家簽名，並說︰「反正未到簽正式合約都仲可以改。」



他不記得是否有直接接觸過馮或程，在交易完成後，律師樓便收到程的支票，支付約三百萬元尾數連雜費律師費。他未有明言當時所收的律師費數額，雖然馮程二人都是新客戶，但他笑言在律師費上給了程折扣，還強調︰「係一個好特別嘅折扣」。



五十五歲的馮永業，被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪。而六十三歲的陳婉玉則被控一項向公職人員提供利益罪。



案件編號：DCCC 761/2018



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