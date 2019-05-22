探射燈：迴旋處切錯線 　最高罰1萬囚半年

運輸署發出的迴旋處使用守則列明駕駛者使用兩款迴旋處的方法，駛離出口的先後次序，及切線時的規定。法律界人士指，若發生碰撞意外，法庭可能會把當事人沒有遵守道路使用守則考慮在內，其中駛越實線最高可被判罰款及監禁。



現時部分傳統式迴旋處的中線畫上附有虛線的連續白線，意味着外線司機可切線往內線，但內線司機不能駛越該實線往外線，違規駛越者首次定罪可罰款5000港元及監禁3個月，再犯則罰1萬港元及監禁半年；而駛離迴旋處時，傳統式迴旋處的外線司機優先，惟螺迴形迴旋處的外線司機則要讓內線車輛先駛出。



執業大律師陸偉雄指，在處理訴訟時，法庭會在衡量司機是否犯錯，以及其錯誤程度時，可能會把當事人沒有遵守交通使用者守則考慮在內，如司機明知是實線仍然切線並與其他車輛碰撞，則頗大機會判切實線者負責，可被判罰不小心駕駛。而守則中列明外線及內線司機的先後次序，若此時兩車發生碰撞，法庭亦會參考守則而判斷責任誰屬，故此熟知守則可保障司機。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

