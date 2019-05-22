探射燈：新手司機易怯場　倡加強教育宣傳

現時的傳統式迴旋處及螺旋形迴旋處，兩者使用方法大致相同，惟在真正駛進迴旋處時，由於車速頗高及車流甚多，「新牌仔」會顯得手足無措，而且部分司機並沒有適當使用燈號。有駕駛協會代表認為，司機除了禮讓外，打燈號亦相當重要，政府應加強教育宣傳，讓司機掌握迴旋處守則。



迴旋處相對於使用交通燈的交匯處有多個好處，包括減低車輛碰撞機會，減省道路鋪設及保養成本，根據美國公路安全保險協會資料，迴旋處內車流方向相同，不會有車迎頭相撞，傷亡可減少最多達九成。



香港汽車高級駕駛協會副主席（推廣）江日雄指，傳統式迴旋處沿用多年，車速亦頗快，會令新手司機怯場，司機要熟知使用守則外，真正實戰時要禮讓，如要讓路予駛離出口的車輛，亦要養成打燈號的習慣，如切線及駛出目標出口時，必須使用相應燈號。要警方經常在迴旋處執法有一定困難，反而在宣傳及教育上多下功夫，令司機更能掌握心得。

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