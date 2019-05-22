探射燈：舊式迴旋處頻頻出意外　遲遲未取代

本港道路上設2款迴旋處，佔大多數的傳統式迴旋處意外頻仍。東網連日觀察多個迴旋處，大圍及斧山道的傳統式迴旋處不時有司機不依守則胡亂切線，亦有司機在該迴旋處逆線而行，險象環生；而意外率較低的新式螺旋形迴旋處，當局試驗15年後至今只設13個，立法會議員及專家均批評當局歎慢板，應劃一使用意外率較低的迴旋處，制訂統一守則降低意外率。



被列作交通黑點的荃灣荃錦交匯處，上月底有泥頭車左轉入交匯處時與電單車碰撞，電單車司機傷重不治；近日亦有私家車逆線行走。同樣被列為交通黑點的大圍迴旋處，本月初發生小巴撞巴士意外，東網記者連日直擊，大圍迴旋處的2個出口畫有實線，以防中線車輛切入外線與等待駛出迴旋處的車輛碰撞，惟不時有車越過實線行駛，更有私家小巴違例越過實線，險與外線行駛的車輛碰撞。



在斧山道傳統式迴旋處，東網記者半小時內已直擊至少5輛車違例切線，亦有不少司機一直沿外線駛至第3個出口才離開，險撞內線欲駛出的車輛，亦有司機響號警示。



運輸署在2004年起試驗螺旋形迴旋處（簡稱螺旋處），較傳統式迴旋處意外率低，大角咀海輝道改成螺旋處後，意外減近60%。不過，15年來只為全港新增或改建13個螺旋處。



目前除了油塘考試中心會在考路試時駛經高超道的螺旋處外，基本上不用考核傳統式迴旋處，惟涉及傳統式迴旋處的交通意外去年有240宗，較2017年上升近20%，今年首4個月已有82宗。



香港商用車駕駛教師協會主席鄭楚光指，司機駛入迴旋處後視野會較一般道路收窄，加上不少人不熟悉迴旋處使用守則，且大部分人學車及考路試毋須駛經，導致新手司機顯得慌張，建議日後在路試加入，且長遠應統一使用1款迴旋處，統一使用守則。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，現時政府在宣傳及教育上嚴重不足，在改建意外率較低的螺旋形迴旋處相當龜速，應全面檢討及加快步伐。



運輸署發言人指，該署駕駛汽車安全指引中，已詳列迴旋處的規則和指示等，亦鼓勵學習駕駛人士必須熟習迴旋處的使用，在駕駛導師指導下接受全面訓練。



警方發言人指，並無備存涉及迴旋處違規的執法數字，警方除了採取執法行動外，亦會推行相關宣傳教育。

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