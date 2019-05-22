華為遭封殺Google停合作　港專家指5G發展或要遲一兩年

美國近日進一步封殺中國電訊企業華為，將該企業及其附屬公司列入出口管制「黑名單」，而Google亦暫停與華為的商業合作，華為新一代手機或只能有限度使用Android系統。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早(22日)出席電台節目時表示，雖然華為可以自行生產晶片，但未必可生產所需要的數量，而且事件除了影響華為手機的使用，亦有機會令華為無法興建電信設備，包括4G和5G基站，5G發展可能要推遲一兩年。不過因為涉及的金額龐大，故他對於禁令最終被撤回感到樂觀。



至於Google暫停向華為提供Android系統的技術支援，方指華為可以使用公開的作業系統開源碼，但會令新手機推出或系統更新較慢，而另行架設作業系統，很難追上Android或iOS的手機應用程式數量，對使用者造成不便。



中文大學工程學院副院長黃錦輝則稱，不相信美國會完全禁止華為購買美國製零件，又說華為一直研究和測試手機作業系統，國內市場可以很快推出大量手機應用程式。