將軍澳堆填區試太陽能發電系統　議員關注賣電利益分配

為推動再生能源多元化，環保署計劃在將軍澳新界東南堆填區一幅已修復斜坡進行小型太陽能發電系統試驗，系統發電量約1兆瓦，又會在附近加設供市民參觀和享用的設施，預計系統最快明年投入運作，西貢區議會今早(22日)討論相關事宜時，不少議員關注賣電後利益分配問題。



議員方國珊關注太陽能系統發電後的賣電收益誰屬，建議政府考慮以電費回贈方式惠及當區居民。另一議員張美雄則擔心太陽能板的折射會影響附近居民，而議員黎銘澤擔心堆填區位置偏僻，公眾難前往，建議設接駁巴士方便市民前往。



環保署首席環境保護主任(堆填及發展)楊國安回應指，由於整項計劃由承建商自資，1兆瓦發電量僅相當於近300戶家庭用戶用電量，相信賣電收益並不多，而太陽能板的回本期達20年以上，計劃目的也只為測試再生能源技術，故署方暫不會考慮將賣電利益分配公眾。



署方已在計劃中向承建商加入條款，如須加設康樂設施等，未來會與承建商商討考慮開設網上報名，方便市民報名。至於折射問題，楊指，擬建的小型太陽能發電系統位處距離日出康城約1.5公里外向南斜坡，受附近山勢遮蔽下，無論日出康城或是未來將發展的「137區」，都不會有折射問題。