5.5億再研究中部水域填海　議員憂內容重疊

立法會工務小組委員會今早(22日)召開會議，繼續審議在香港島和大嶼山之間的中部水域，分階段進行填海興建人工島研究，涉款5.5億港元。政府兩年前曾就連接堅尼地城與東大嶼都會進行初步交通及運輸影響評估報告，並指報告陳舊、過時和不完整，故不再適用。在兩小時會議結束時，議案仍未通過。



議員范國威指，報告只完成兩年左右，但政府已認為報告內容過時，質疑如沿用同一原則，政府現時所申請的可行性研究是否亦會同樣很快過時和不適用。他批評政府把研究撥款「打尖」提交予工務小組審議，明顯希望盡快填海，而棕地研究等其他可行方案則「歎慢板」地進行。



另一議員鄭松泰表示，當時政府所作的研究報告已有確實鐵路研究方向，質疑再重複研究時，當中內容會否有重疊，反問為何不能剔出部分內容作研究。



議員許智峯指，政府未有在中西區區議會上公開相關交通及運輸影響評估報告，質疑當局是否有意隱瞞區議會。他又指，過去花一年時間要求政府公開報告，認為政府做法是擠牙膏，反問「呢啲叫公開咩」。



發展局副局長廖振新否認隱瞞區議會，指有關報告公開，公眾人士和地區人士可參閱。而土木工程拓展署署長劉俊傑解釋，當時進行初步交通影響評估報告是以最新的數據作為參數，現時認為當時的參數較為保守。劉又指早前進行評估報告時是參考2030+交通網絡，與現時根據明日大嶼的交通運輸網絡，是有顯著分別，最主要是增加多一條鐵路，由屯門往北大嶼山，再經人工島通往港島。他強調，雖然現時的情況有不同，但相關評估報告仍具有參考性。