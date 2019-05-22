萬能Key又撤控　補習名師涉串謀取DSE答案獲減控罪

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)，與一名時任考試及評核局評卷助理的男大學生，涉嫌串謀貪污及非法取用智能電話，以令劉獲取屬於機密資料的DSE英文卷答案。二人早前共同被控一項串謀代理人接受利益罪，另各被控一項有不誠實意圖而取用電腦罪。



案件今日(22日)在西九龍法院再訊。因應終審法院早前就協和小學教師洩露面試試題案駁回律政司上訴，裁定「不誠實取用電腦罪」不涵蓋使用自己電腦和智能手機作案後，多宗同類案件已撤控或改控其他控罪。就此宗案件，控方亦決定撤回兩項不誠實意圖而取用電腦罪，現時兩名被告只被控一項串謀代理人接受利益罪。



辯方申請將案押後，以跟律政司商討用其他方式處理案件，及等候索取銀行誓章及研究WhatsApp內容。裁判官批准案件押後至7月3日再訊，兩名被告繼續獲准保釋。



首被告劉冠華，報稱英國語文科導師；次被告黃子軒，報稱學生。他們被控於2017年4月17日至同年5月13日期間，串謀使身為考評局評卷助理的黃，在無合法辯解下接受劉的1000港元報酬，以向劉披露考評局所籌辦的2017年香港中學文憑試英國語文科卷三(聆聽及綜合能力)的機密資料。