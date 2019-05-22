收衫墮樓：男童母親「以後唔會放低佢一個」

12歲姓鄭男童昨晨(22日)在荃灣楊屋道劏房內，在床邊探身出窗收衫時意外墮樓重創，警方經調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，拘捕42歲母親。東網記者今早返回事案發劏房，現場可見，由牆身至窗戶約4呎高，床架則約2呎高，男童站在床上收衫，非常容易失平衡發生意外。



而被捕後已獲釋的鄭太表示，一家四口在上址居住10多年，並原定這星期遷入東涌逸東邨的公屋單位。她又稱，大仔在區內就讀六年級，細仔則在同校讀一年級。她解釋近期大仔早上要賴床，又唔鍾意媽咪湊，7時50分前又必須回到學校，無奈下只好先送細仔上學。豈料，剛出門不久就發生墮樓事件。她又稱，平日出門前都已準備好校服，但昨日兒子卻想着PE(體育)衫。



鄭太指，她與丈夫在內地結婚，大仔亦在內地出世，約1歲時發現與普通小朋友有些許分別，「個人比較活躍啲」，於是在政府醫院排期看症，期間亦曾帶小朋友往深圳醫院檢查，「醫生又話冇咩事」。直至上幼稚園期間老師稱可能有問題，及後經政府醫生檢查確定患有過度活躍症，要持續吃藥，每日一粒，直到半年前，兒子覺得食藥後胃及肚感到不適，詢問過醫生意見便開始停藥，一直相安無事。



鄭太續稱，兒子平日在家情緒並無特別，「都係好似普通小朋友咁蝦下細佬，遇到唔開心發下脾氣」，在學校和同學也相處融洽，從沒有收到任何投訴。現時兒子腳部骨折，右後腰肋骨斷裂，但腦部等並無大礙，又稱事件是不幸中之大幸：「以後會多加小心，唔會放低佢一個。」新屋已經安裝窗花，並會用鎖頭鎖起。