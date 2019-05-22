新移民婦襲護士求輕判　官：去救人嘅地方撒賴我唔會放過

新移民婦人今年初帶10歲兒子到廣華醫院急症室求診時，疑要求院方讓兒子「打尖」遭拒絕，竟涉將女護士推跌地上，事後被控一項普通襲擊罪，案件今(22日)在九龍城法院提訊。41歲被告辜建芬尋求以簽保守行為方式處理，律政司今向法庭表示未能接受，要求被告答辯。



被告承認控罪，其代表律師本來要求判處非監禁式形罰，甚至只罰款了事。主任裁判官吳蕙芳斬釘截鐵拒絕：「唔會！你去到救人嘅地方撒賴，我唔會放過，亦要比訊息啲蠢蠢欲動要去添煩添亂嘅呢啲人，法庭係唔會姑息嘅。」



吳官表示要先取社會服務令報告，但先問律師：「佢(被告)願唔願意先，唔願意就依家話我知，我費事嘥咗啲時間人力物力攞完報告，返嚟又話唔願意唔想做社會服務。」律師表示被告願意接受社會服務令。



但吳官補充尚未決定判處何種刑罰，又指被告毆打醫護人員法庭絕不放過，判刑要視乎報告內容而定，着被告好好跟感化官合作。



被告承認案情指，她在今年1月29日凌晨2時35分，帶同耳痛的10歲兒子到廣華醫院急症室求診，已多次催促醫護人員。到3時10分她再催促羅姓女護士，之後更情緒激動，聲言不滿羅的態度，並用手及拿手袋多番拍打羅的頭頸位置，其他醫護人員目擊事件報警。警員到場將被告拘捕，被告還聲言：「我無打過佢。」



被告今次聘用私人律師代表她出庭。律師求情時指，任職酒樓待應的被告，跟任桑拿浴室服務員的丈夫、18歲女兒及10歲兒子同住旺角劏房。事發當晚兒子表示耳痛難耐，她見到兒子受苦才會一時激動並跟醫護人員爭執，其子最後被診斷穿了耳膜。



律師強調被告只是愛子心切，她對當晚受影響的醫護人員，特別是受襲的護士致歉。律師並強調被告因事件被傳媒報道而受公眾指摘，多月來情緒低落未能入眠，已受到很大教訓，她亦已明白自己的行為已給了子女壞的榜樣。她並承諾日後會多加服務社會，並不會再干擾公職人員工作。