平均要2.9萬港元　港成全球兩房單位最貴租城市

德意志銀行近日公布2019年全球物價報告，當中香港在生活質素方面排名第44位，位列東京（14）、新加坡（23）、首爾（29）及班加羅爾（33）等亞洲城市之後；但成為全球兩房單位租價最貴城市，月租平均達3685美元（約2.9萬港元）。



《2019年全球物價報告》（Mapping the World's Prices）在過去8年，根據各大城市的商品及服務價格，計算當地市民的購買力及生活質素。報告引述研究網站Expatistan的物價數字指，香港兩房租價達到每月3685美元，超越三藩市的3631美元及紐約的2909美元，成為全球租屋最貴城市。



另一邊廂，香港在生活質素方面的排名，則於2014至2019年期間大跌12位，只在安全及氣候環境上佔優；而新加坡則因在住屋、醫保、污染等方面表現較好，5年間排名上升了8位。瑞士蘇黎世今年榮登生活質素最高的城市；三藩市則因美國科企急速發展，成為全球人工最高城市，平均月薪達6526美元（約5.1萬港元）。