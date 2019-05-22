每日一片：極驚險！婆婆貼住水馬行　巴士轉彎險變三文治

過往曾發生途人在馬路欄杆邊緣行走，結果被轉彎的大型車輛所撞的意外，不過仍有人未吸取血的教訓。近日有車Cam就拍到一名婆婆無視行人過路處已封閉，走出水馬外企圖過馬路，險變三文治。



現場是旺角道與彌敦道交界，由於該處正進行天橋工程，原來的行人過路處已被封閉，並圍起水馬，途人需繞路而行。事發於昨日(21日)上午11時38分，片段開始，一架巴士沿旺角道準備左轉入彌敦道時，在彎位處竟發現一名婆婆沿水馬外圍而行，似乎想違規過馬路。只要巴士轉彎時，車身愈步貼近婆婆身邊，兩者距離相差不足一個身位，原本上身微微傾前的婆婆亦不得不企直身軀閃避，幸好最後有驚無險。不過婆婆似乎亦唔知驚，繼續向前走。



以車Cam拍攝且目擊事件的司機在上載片段時亦忍不住留言：「希望唔好再有人咁過馬路，害己害人」。雖然有網民狠批婆婆罔顧安全，甚至指「自己想死唔好累人」，但亦有熟悉該區人士指，該條天橋工程已持續多年，至今仍未竣工，「每日好多人都喺度咁過，遲早出事」，亦有人指巴士司機駕駛態度甚牙煙，「個巴士佬都夠薑喎，咁都照過！」「如果我是巴士司機就會停啦！」