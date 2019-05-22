政府租貨車載人物流署日巡4次無發現　議員轟浪費資源

《東方日報》早前揭發部分政府部門違規使用客貨車，發現政府與貨運服務公司或平台簽訂長期租用客貨車合約，最終卻用作貨運以外的其他用途，如運送員工往返工作地點、運送疑犯等。立法會航運交通界議員易志明今日(22日)在立法會大會上，擔心非運送貨物時，該等車輛的第三者風險保險會失效，令他們失去保障，同時亦增加了洩露機密資料的風險，質問政府有何措施確保各政府部門得以合法使用客貨車。



財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，政府物流服務署有向各政府部門發出指引，要求部門奉公守法，而合約上亦訂明承辦商需要守法，規定只能載貨物。他又指物流署已向各政府部門就不當使用客貨車定期巡查，並就巡查遞交報告，確保客貨車用途符合合約，而過去3年則不定期巡查了4000次，但沒有發現任何違規個案。



易志明批評各政府部門失職，指若以每年280個工作天計算，3年巡查4000次，則代表每天巡查至少4次，卻沒有發現任何違規個案，強調傳媒一查便發現違規，質問政府的巡查方式是否需要檢討。批發及零售界議員邵家輝亦狠批4000次巡查卻沒有發現違規個案是浪費資源，認為若發現違規個案應加以罰則。



議員林健鋒指，政府雖沒發現違規個案，實情是確實有違規，擔心當中或涉及不合法使用客貨車並曾向政府申領相關費用，質問政府如若有人就此情況領取相關開支是否屬違規。劉怡翔回應指，如若有問題，司機或承辦商可告知相關政府部門，政府會按既定程序嚴肅跟進。