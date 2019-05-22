網民熱話：細路快餐店喪玩陀螺　阿媽開心影相懶理

公眾場所注意自己言行，避免對他人造成影響是一種尊重。有網民在社交媒體發文，譴責一個阿媽帶住小朋友在連鎖快餐店玩耍，全程罔顧小朋友對其他食客造成的滋擾，還很開心地幫忙拍照。



今日（22日）早上8時，Facebook專頁「生仔要考牌系列」發布了網民Vivi的投稿。據Vivi所述，當日她在長沙灣一間連鎖快餐店進餐，一名相信是媽媽的女子帶了幾個小朋友進來，並且坐在她後面：「然後就聽到啲𡃁仔喺度尖叫喇。擰轉面一睇，原來幾個細路拎晒啲車同陀螺出嚟玩，然後幾百分貝嘅尖叫聲就不絕於耳。」Vivi怒斥：「佢哋乜嘢都無幫襯！無買嘢食無買嘢飲...不過其實講真，即使你有幫襯到，都唔代表可以容許啲小朋友喺個餐廳度玩到咁樣騷擾其他客人。」



正當Vivi想提醒小朋友阿媽的時候，卻發現該名阿媽十分享受地拿着電話幫小朋友拍照，「我就知佢根本唔會覺得自己有問題。其實教識小朋友喺適當嘅場合做適當嘅嘢，都係一門重要嘅禮儀。」Vivi最後在文末稱：「餐廳係用嚟食飯嘅(地方)，唔係人哋打開門口做生意，你就霸人哋一張枱嚟玩玩具。再講，其實附近有幾個公園。」



其後，有網民回應Vivi稱：「因為有冷氣，外面冇。外面有蚊」。但有人則質疑Vivi不當面提點而是選擇放上網公審，「樓主你快啲同我講，究竟你唔即場鬧爆佢，選擇影相放上網取暖係有何用處？」



網民有話說：



Chris Cheung：有爺生冇乸教



John Lung：真係唔明啲香港細路點解咁鬼鍾意尖叫，更加唔明啲無牌父母咁鬼享受呢啲高分貝環境



Terence S. Wong：幾百分貝應該聲壓大到人都死，人耳只要140dB就會有聽損，樓主聽完幾百分貝仲出到post，簡直係醫學大發現



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