傳沙中線今年局部通車　金澤培稱仍在研究階段

千億沙中線受紅磡站工程醜聞影響，屯馬線通車日子遙遙無期，近日再傳最快可於今年局部通車。運輸及房屋局局長陳帆今(22日)表示，已指示港鐵進行研究，「開得幾多得幾多」，讓市民可盡快使用，惟局部通車涉及技術可行性、鐵路系統的運載力、信號系統的改動及路面交通的配合等因素，待港鐵完成研究後再作判斷。



港鐵行政總裁金澤培在港鐵股東大會後指，沙中線若局部通車需改動多項設施、標示及營運細節，目前仍在研究階段，開通範圍及日期未有決定。港鐵車務總監劉天成則指，港鐵會恢復屯馬線及東鐵線新信號系統的靜態測試。



港鐵主席馬時亨表示，港鐵經歷沙中線紅磡站工程失誤後，已主動改善工程項目管理，包括外聘顧問提供改善建議。工程總監包立聲指出，港鐵已採取兩項重要改進，包括利用數碼工具進行工場現場管理，以及將分工清晰化及妥善管理。



運輸及房屋局書面回覆立法會提問時指，港鐵上月底已完成沙中線紅磡站擴建工程第二階段開鑿工程，成功檢測的191支鋼筋中，有39支不合格，港鐵已展開全面評估策略第三階段工作，預料6月底完成。



另外，深圳市口岸辦日前透露擬在皇崗等陸路口岸採取「兩地一檢」安排，陳帆回應時稱，由於方案是由深圳方提出，實際如何操作由內地介紹更為合適，港府稍後作研究後，會適時公布詳情。