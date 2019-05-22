認獲難民庇護　黃台仰：德國沒解釋具體理由

美國《紐約時報》報道，2016年旺角暴亂案中棄保潛逃的「本土民主前線」成員黃台仰和李東昇，去年5月已經在德國獲得難民庇護。兩人周三（22日）接受英國《金融時報》專訪時，坦言一年前已獲德國難民庇護，現在公開承認，目的希望喚醒港人關注《逃犯條例》修訂及六四事件30周年。



黃台仰和李東昇在2017年11月前往德國，在等候難民庇護申請期間，先後住在德國3個不同的難民中心。黃指自己向德國政府官員表示，相信自己在香港受到的指控是出於政治動機。最終他們二人在一年前獲德國難民庇護，但德國政府沒有給出發予他們難民身份的具體理由。



黃受訪時稱：「沒人想離開出生之地，我為此付上沉重代價。」他坦言，有一天他在德國的街頭哭泣，原因是太想念自己的文化和家鄉。黃續稱：「如果香港能在我回港後將我引渡回中國，那麼我就永遠回不來了。作為香港的首批政治難民，我有必要大聲疾呼。」



黃表示之所以會選擇德國，是因為相信德國在人權等議題上對待中國的態度相對強硬。他指自己現時在格廷根大學學習德語，將於今年9月開始攻讀政治和哲學學位。