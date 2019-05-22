禾寮坑村錘仔扑殺鄰居案　男村民否認謀殺

火炭禾寮坑村兩年前發生兇殺案，一名68歲男村民涉嫌用錘仔扑殺另一名63歲男村民，事後致電999報警，反稱遭死者入屋襲擊，該名68歲男村民否認一項謀殺罪，案件今日(22日)在高等法院開審。



68歲被告韓勤疇被控於2017年3月17日，在禾寮坑村謀殺63歲男子黃金帶。控方開案指，被告跟死者都是禾寮坑村的村民，他們的工作都是為村內村屋提供水電維修，死者與妻子及兒子同住，被告則與妻同住。



案發日早上8時半死者離開住所，早上10時他曾回家短暫休息，稍後又再出門。下午2時半，死者向同事表示他將會到村內一間村屋修理水管，傍晚6時同事完成工作回來，已不見死者的蹤影。



控方指，當日下午5時49分，被告致電999報警，聲稱有人走入他的單位襲擊他，他受了傷，要求救護車盡快到場。未幾，警員及救護員趕到肇事的51A村屋，他們到埗後發現被告坐在屋外的椅子，警員及救護員入屋發現單位內地下及牆身滿布血漬，血漬一直伸延到屋內最深處的房間，死者在該房間躺臥血泊中，身旁還有一把染血錘仔，救護員發現死者的頭、臉及手腳多處受傷，遂即時為死者急救，但死者在被送往醫院之前已經不治。



被告向到場調查的警員重申，他被人襲擊，他又投訴自己頭痛胸痛，但警員或救護員都察覺不到他有任何傷勢，被告因而被捕。及後被告被帶返沙田警署及馬鞍山警署先後接受了4次會面，被告在會面中講了多個版本，但控方指被告的警誡供詞不可信，亦與環境證供不脗合。



法證專家的證供顯示，被告當日所穿衣物染有死者血漬，而死者躺臥的房間留有被告鞋印，專家根據血漬估計，死者生前在屋內不同地方遭人襲擊，之後才被搬入有關房間。法醫證供指，死者身上有多處由鈍物造成的傷勢，其頭骨及腳骨骨折，當中頭骨骨折一定是由硬物加上一定程度的力度造成。控方指，陪審團綜合證供後可作出唯一合理推論，就是被告是殺死死者的兇手。



控方宣讀開案詞後便在庭上播放被告致電999的錄音，被告在錄音中多次提到有人「入咗我屋企打我」，但當電台通訊員問他施襲者是男是女，他起初幾次都答不到，只說：「吓？吓？」最後他答到是男人，並要求「快啲叫救護車嚟」。