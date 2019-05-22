李家超重申不會撤回逃犯修例　冀盡快完成

為處理港男陳同佳涉嫌在台殺害女友返港案件，政府提出修訂《逃犯條例》，惟過去爭議不斷，立法會負責審議修例的法案委員會遲遲未能開展審議工作，過去亦有不少市民上街。保安局局長李家超今日(22日)接受立法會議員質詢時重申，政府無意撤回修例。



議員黃定光詢問，香港作為法治社會，對任何一個作奸犯科、謀財害命的罪犯，是否必須有法律途經對其作出懲處，現時政府安排將修例直上大會恢復二讀，他關心立法會是否仍有足夠時間完成審議程序，令台灣殺人案疑犯在釋放前，可行使有關法例。



李家超表示，距離立法會休會仍有兩個月時間，會盡量配合立法會審議工作，希望盡快完成，重申修例有時間性，是因為疑犯料於今年10月釋放，冀釋放前已有法律基礎處理，惟審議進度要靠立法會議員，當局會作出準備及盡量配合，希望大家均朝此目標工作。



李家超又指，政府知道市民對修例有不同意見，惟他強調政府不會撤回。他重申當局不能對移交逃犯制度的缺陷視而不見，令香港成為罪犯窩藏的地方，而修例是符合國際通行做法，不會影響港人合法權利及自由。