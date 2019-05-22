長者照顧服務只可二揀一？　羅致光：少聽謠言

香港人口老化嚴重，長者社區照顧服務需求大增，立法會議員梁耀忠今日(22日)在立法會大會上指出，政府去年12月曾修訂《香港規劃標準與準則》，重新加入以人口為基礎的安老服務及設施規劃標準，但當中不涵蓋普通個案服務，質問政府有何措施紓緩有關服務及設施不足問題。



梁指出，政府稱一直有預留適當處所予安老服務和措施，全港資助安老院舍均嚴重短缺，長者平均需要輪候39個月，而元朗多條屋邨包括朗晴邨、朗善邨、宏富苑、屏欣苑、天頌苑均沒有預留地方作福利用途。此外，梁批評社會福利署過往曾有地不用，指2008年港鐵擬在天水圍西鐵站旁一幅土地興建私人樓宇，並向城規會申請刪除安老院舍，當時社署並無反對，斥政府「講一套，做一套」。



勞工及福利局局長羅致光反駁指，議員很容易便能舉出很多沒有安老服務的屋邨，但他亦能舉出很多有相應服務的屋邨，認為沒必要花時間爭辯哪一條屋邨有、哪一條屋邨沒有。羅續指，在2019年的財政預算中，將會增撥資源，增加2000個名額予改善家居及社區照顧服務。



勞工界議員陸頌雄批評，綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、長者日間護理中心是目前主要的安老服務，惟有指政府近日有意更改長者健康及家居護理評估工具，令長者無法同時申請安老院舍和照顧服務，質問政府何時才能做到「零輪候」。



羅致光籲議員「少聽謠言、多聽澄清」，重申機制並沒有改變，惟目前安老服務的樽頸不在地方而在人手，已不斷增加名額，透過增加資源以提升各機構的服務量。