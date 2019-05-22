跟進假難民議員議案通過　累積5600宗聲請上訴有排清

假難民問題困擾香港多時，立法會今(22日)討論由議員葛珮帆動議有關「跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會報告」的議員議案，結果在功能界別24票贊成、6票反對，地區直選17票贊成、10票反對，議案獲得通過。



保安局副局長區志光在總結發言指，當局於去年7月及今年1月就修例過行諮詢，會小心考慮意見以敲定最後的立法建議。對於有指聲請個案多是因為有重複申請，他解釋，截至今年3月底，21,063宗聲請個案中，有16,096宗是首次提出，反映絕大部分逾期居留或偷渡入境者不是真正需要聲請的人士。



保安局局長李家超在會上指，經過數年努力，免遣返聲請人士湧港情況已初步受控，積壓聲請大致完成審核，上訴亦將陸續獲得處理，接下來要把快將被拒絕聲請申請的人士遣返回國。



李表示，曾經積壓的1.2萬宗聲請個案至今年年初已大致完成審核，即是所有新申請一般已可即時處理，而由於大部分申請人均未能確立回國後面對的風險，故大部分申請均被拒絕。他續稱，不少申請人被拒絕後會提出上訴，令個案數目大幅增加，為此政府自2016年中委任70名上訴委員會委員增快效率，個案目前已有回落迹象，由去年6500宗減至現時約5600宗，預期委員會可於2至3年內完成累積個案。



葛珮帆表示，香港正面對的問題是有非法集團及人士濫用機制漏洞，引入假難民，到不同國家招兵買馬來港做非法事宜，強調香港治安問題嚴峻，市民人心惶惶。她形容港府每年花十多億港元處理聲請是冤枉錢，不少人希望不要再倒錢落海，促政府盡快修訂《入境條例》作源頭堵截，以及成立收容中心，進一步打擊假難民來港意欲。