全港首宗新技術治脊椎側彎　9歲童術後數周可正常活動

香港大學完成香港首宗以VBT技術進行的非融合脊椎側彎手術，負責手術的學者指，新技術優點是可保脊柱活動能力，毋須使用外部支架或侵入性融合手術，亦有助加快脊椎側彎的兒童康復，不用留下大面積傷口。



青少年特發性脊椎側彎(AIS)的脊柱會呈C形或S形，屬三維畸形。全港10至18歲青少年中，約有3.5%受此症影響，其中以女孩和青春期發病率更高。未經治療的脊椎側彎惡化時時會出現背痛、心肺功能下降、軀幹失衡等問題，亦會影響外觀及心理發展。



傳統上，嚴重脊椎側彎需通過手術治療，過程是在患者背部切下很長傷口，再剖開肌肉植入治療棒和螺絲釘。即使該融合手術成功，也會使脊柱僵硬，限制患者進行某些活動。



新式外科技術手術過程涉及5個鎖孔切口，透過胸腔鏡清晰地觀察脊柱。剖開脊柱後光射線引導下，從脊柱側面在每節脊椎水平處放入鈦螺絲釘，然後使用非剛性帶VBT連接螺絲釘。VBT是一種繫鏈，幫助脊柱維繫正常狀態，配合小朋友發育生長，脊柱的彎度得以逐漸矯正。



這手術適用於受中度脊椎側彎影響及正在發育的兒童，過去8年，主要在北美及歐洲的指定醫療機構進行。港大醫學院於今年2月完成首宗新手術，患者是一名需支架矯正的9歲兒童患者，他術後康復進度良好，數周內恢復正常活動。