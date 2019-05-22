土瓜灣紅磡旅巴違泊嚴重　兩年收2477投訴

內地團湧入土瓜灣及紅磡一帶，旅遊巴違泊造成人車爭路，對當區居民構成嚴重滋擾。運輸及房屋局局長陳帆今日(22日)書面回覆立法會議員質詢時指出，2017年5月至今年4月，警方在九龍城警區，包括土瓜灣及紅磡區，共收到2477宗有關旅遊巴的交通投訴，並向旅遊巴發出共4192張交通違例定額罰款通知書。



陳帆指，運輸署一直在土瓜灣及紅磡區物色合適地點，增設路旁上落客點和停泊位供旅遊巴使用，並協助批出短期租約停車場供旅遊巴停泊。現時，運輸署於土瓜灣及紅磡一帶共設有96個路旁停車收費錶泊位和110個可供上落客用途的停車處。此外，短期租約停車場共有73個泊車位，供旅遊巴使用。



政府計劃在區內設立更多旅遊巴指定上落客區，包括考慮利用位於庇利街及崇平街交界的臨時停車場作為上落客區，於紅磡道及庇利街交界加設10個路旁旅遊巴咪錶泊位，以及於浙江街的合適路段增設4個停車處。



警方亦計劃在2019/20年度內於上述旅遊熱點開展電子定額罰款通知書先導計劃，讓前線執法人員以手提智能裝置讀取違泊車輛資料，即時列印定額罰款通知書，以提升執法效率。