6個新居屋項目明派表　房委會料申請者眾籲早交申請

房屋委員會宣布，居屋及白居二2019同時於5月30日開始接受申請，6個新建居屋發展項目的售樓資料簡介、重售單位售樓簡介單張，以及申請表和申請須知明日(23日)起於樂富房委會客務中心供公眾索取。



今期出售6個新建居屋項目包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑合共4871個單位。而曾於2016及2017年出售，但其後因申請人撤銷買賣協議而收回的5個居屋發展項目，包括沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑、觀塘彩興苑單位亦納入今次銷售計劃重售。截至4月1日為止，共有27個收回單位，若稍後該5個居屋發展項目再有更多收回單位，亦會在今次銷售計劃重售。



6個新建居屋發展項目及重售單位所屬5個發展項目的資料、核准建築圖則、分區計劃大綱圖、批地文件、公契最新擬稿或已簽立的公契和鳥瞰照片，以及6個新建居屋發展項目的建築模型和以建築信息模擬技術製作的室內間格模型，明日(23日)至6月12日朝8晚7在客務中心展示。



房委會今次亦開始提供電子申請服務。為配合網上申請，在接近5月30日申請期開始前，房委會將透過網上短片，示範網上交表。房委會預計申請人數眾多，在接近限期前的時段系統或會非常繁忙，呼籲申請者盡早遞交申請。



白表申請者可使用同一份申請表選擇申請居屋或白居二，或同時選擇申請兩項。居屋及白居二的申請費分別為250及160港元，同時申請兩者則為410港元。