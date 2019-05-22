黃台仰李東昇獲德國難民庇護　葉劉質疑兩人涉誤導

於2016年旺角暴亂案棄保潛逃的本土民主前線成員黃台仰和李東昇，據報道稱二人已於去年獲德國難民庇護，有立法會議員直言將二人引渡返港有困難，質疑二人誤導德國而獲庇護。



曾任保安局局長的立法會議員葉劉淑儀認為，根據《日內瓦難民公約》，難民須有深刻恐懼受到基於宗教、種族、政見等理由的政治迫害，惟她完全看不到黃台仰及李東昇面對政治迫害，因涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的二人返港後會有公平審訊，故港府應該與德國政府交涉。



葉劉淑儀又指，香港與德國有雙邊移交安排，不過其中一個可拒絕移交原因是政治理念不同，所以德國可拒絕移交二人返港，相信港府欲將二人移交有相當困難。她續指，香港有不少難民聲請者及酷刑聲請者滯留在港，全因提出免遣返要求，而德國接受二人難民申請後，二人也可以向德國提出免遣返請求。她又質疑二人涉誤導，因據報道稱二人指返港後會被移交往內地，認為有關說法完全沒有根據。



議員郭家麒則認為，二人獲難民資格發出警號，擔心其他國家亦會檢視香港的司法及檢控制度。他認為，近年香港有大量政治檢控案件，亦會令香港的司法獨立及法治受到質疑。議員朱凱廸認為，德國或不相信香港有公平審訊，加上香港對異見人士打壓惡化，才會批出難民庇護。