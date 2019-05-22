批政府龜速處理假難民　議員促源頭截人設禁閉營

假難民經常在港犯案，導致市民人心惶惶。立法會今日(22日)跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會的報告議案時，多名議員提出需要正視假難民問題，包括議員柯創盛指出，現時市民將免遣返聲請與假難民劃上等號，強調按入境處的數字，真難民數字不足0.5%，即每月處理聲請中，不足2人為真難民，而假難民留港經常犯案，最近一宗如《東方日報》兩日前報道20多名假難民在元朗追逐毆鬥，而紅磡、土瓜灣等亦是常有假難民犯案的地區，認為政府必須加快處理。



柯又提及，保安局今年1月擬修訂《入境條例》認為有迫切性，有助加快程序，以免假難民又以各種原因拖延，企圖留港，明言不想香港成為「難民都市」，批評政府目前動作「龜速」，沒有承擔與勇氣處理問題，認為可循源頭截人和設立收容中等方式處理假難民問題。



議員梁美芬倡議取消難假民的「行街紙」政策，並設立禁閉營，以減少難民到港後的羈押時間，防止他們到處犯案。她指出非華裔人士是假難民問題主要受害者，如曾有印度商人向她求助，指假難民熟悉他們的生活模式，經常搶劫他們，又打傷他們，認為若繼續容許假難民濫用香港法律援助，不但令市民反感，更導致合法入境的市民被誤會成假難民、罪犯。此外，梁指法庭已表明龐大的案件已對法庭造成龐大壓力，對司法工作產生不良影響。



批發及零售界議員邵家輝指，香港對難民賦予同情心，「所以咪惹咁多個嚟囉」，強調每天有不少由持「行街紙」人士干犯的罪案，認為如有禁閉營假難民則不會來港，重申大家的仁慈使市民每天生活提心吊膽。