政府多廢Apps　投資推廣署程式僅千次下載嘥錢

港府不少部門以「年晚煎堆」心態推出流動應用程式(Apps)，衍生不少鮮有市民使用卻要不停花費維護的「廢Apps」。根據創新及科技局今日(22日)向立法會議員提交的書面回覆顯示，截至上月，各局或部門共提供85個Apps；其中，投資推廣署推出「香港投資推廣署新聞及活動」榮登政府廢Apps榜首，截上月30日僅得1000次下載，是所有政府流動應用程式中累計下載最少。而該App每年涉及2.4萬港元的經常性開支，即每次下載要花費24港元。



除該流動應用程式外，累計下載次數少於1萬的Apps分別有食物環境衞生署的「無盡思念」、地政總署的「香港有聲地圖」、水務署「水務署一般認可產品目錄」、教育局的「歷史科考察易：長洲太平清醮」、香港郵政的「郵購網」及發展局「我的九龍東」。



根據政府資訊科技總監辦公室於去年11月發布經修訂的《流動應用程式實務指南》訂明，各局或部門就推出多時但累計下載次數仍少於1萬次的Apps，應檢討是否需要下架。換言之，上述廢Apps有機會從此消失，不再浪費公帑。