網民熱話：B仔被棄茶仔？網民號召尋親　結果出人意表

如果在公眾地方，突然出現一個無人照顧的嬰兒，難免令人聯想到是被人遺棄。有網民在Facebook貼文，指今午（22日）在茶餐廳用膳時，發現鄰枱一名在BB車上熟睡的「棄嬰」，車上留下出世紙，網民廣傳消息，希望盡快尋得嬰兒媽媽。事件引起網民關注，有人更聯想到嬰兒媽媽可能有產後抑鬱，擔心她一走了之做傻事，幸最終證實是虛驚一場。



事件發生於柴灣一間茶餐廳。從網民Angela Chan上載的圖片看見，一名約個半月大的男嬰坐在BB車上被獨留在食店內，車上更留下一張出世紙。而出世紙上沒有爸爸姓名。事件令在場人士擔心不已，貼文者直言，「擔心個媽咪現在想去自殺，你哋明唔明白呀？單親媽媽仲要放低BB同所有證件，然之後消失於人間！」



事件令網民大為繄張，「如果阿媽因為大眾壓力，即使拎番小朋友都會帶個小朋友做傻事」，「報警 等警察搵到佢，就可以阻止自殺」。東網記者向店員了解，該店負責人解釋事件是誤會一場，因為餐廳沒有洗手間，對方一度離開餐廳去廁所，約20分鐘才回來。期間店方因擔心小朋友安全而報警，事後男嬰媽媽回來，將BB接走。事發後，警方亦一度到場調查，警方表示，事件中29歲姓陳母親說因到附近找廁所，所以稍為耽誤時間，警方將案件列誤會處理。



網民有話說

譚健民：有哂資料一報就搵到人啦，除非佢有心唔要

Sue Yip：希望BB同BB媽媽最後都平安無事啦

Wai Kuen Cheng：可憐的BB



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