駁錯渠污水排維港99宗創新高　4個案拖5年未糾正

政府早年分階段推展「淨化海港計劃」，以期改善維港水質。環境局局長黃錦星今日(22日)回覆立法會書面質詢時提到，去年維港水質管制區的水質指標整體達標率為97%，較5年前增加20個百分點。不過，去年污水渠錯駁至雨水排放系統，令污水排放至維港的個案錄得99宗，創5年新高。



黃錦星表示，環保署過去5年在維港水質管制區內發現348宗污水渠錯駁個案，當中77%經警告或勸喻後已修正，餘下個案正處理中。不過，根據當局提交的資料，有4宗在2014年錄得的個案至今仍未糾正，即已拖延至少5年。黃稱，屋宇署會繼續跟進餘下個案，敦促或命令有關業主履行責任糾正渠管接駁錯誤問題，就命令未獲遵從的個案，署方會按情況採取相應執法行動，包括考慮根據《建築物條例》提出檢控。



另外，立法會議員梁美芬在書面質詢中提及，有市民投訴紅磡海濱花園一帶的維港海水發出臭味，據悉是區內私人樓宇污水渠錯駁所致。環境局回應指，為進一步改善維港沿岸水質及整體環境的顧問研究已大致完成，就紅磡情況，研究團隊建議在建灣街箱形雨水渠近岸，設置新型旱季截流器，環保署與渠務署計劃於今年內把有關項目納入工務工程計劃，由規劃到建成預期需時約7至8年，初步估計所需費用約數億港元。此外，渠務署正在建灣街雨水渠出口試驗使用水凝膠減少渠道氣味。