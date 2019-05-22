轟海外醫生實習方案多此一舉　議員提休會待續

就非本地培訓專科醫生實習安排，醫委會早前通過政府屬意的方案，即在醫管局、衞生署或兩所大學醫學院工作滿三年的有限度註冊專科醫生，通過執業試後可免實習期。立法會今日(22日)通過飲食界議員張宇人提出，就放寬非本地培訓專科醫生實習要求的休會待續議案，認為現時單靠醫學界已難以解決問題，批評方案中的實習期根本是多此一舉，斥醫委會的醫生維護自己利益，混淆視聽。



張指，近日有醫生代表向市民和年輕醫生表示，輸入海外醫生會引入大量水平未達標的內地醫生，拖低香港醫療水平。張斥有關言論是醫醫相衞的掩飾，指醫學界也承認該方案對海外醫生回流的吸引力十分有限，批評醫學界常以專業自居，而醫委會的權力和組成並非不可改變，若業界繼續將問題置之不理，對引入海外醫生諸加阻撓，市民不滿只會愈來愈多，認為政府應收回主導權，在不影響醫療水平下引入更多海外醫生。



醫學界議員陳沛然指，外來醫生通過考試及實習才獲正式資格非香港獨有，就如美國每個州份之間都設有考試，而他有信心即使今日接受考試亦能通過，因為執業試只是基本能力測試，希望社會可以放下成見，勿製造醫患矛盾，社會撕裂。



議員蔣麗芸指，香港醫療服務問題已迫在眉睫，必須尋找解決辦法，根據政府數字，截至2018年底，香港共有1.4萬名醫生，即每1000人中就有1.9名醫生，比例較南韓、新加坡、日本、美國等地低，質疑香港在醫療方面不跟隨世衞標準，追加至每1000人中就有2.3名醫生。



食物及衞生局副局長徐德義回應重申，放寬評核要求只是第一步，未來仍需多管齊下，包括增加本地培訓；醫管局會聘請所有本地醫科畢業生，提供9年合約，預料未來5年可增加2000名醫生；重聘退休醫生等。他指香港「仍需外援」，指各議員的意見均有同一目標，就是增加醫療人手，會研究不同的可行方案。