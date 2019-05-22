毓民特區：安老新機制形同虐老　政府「造數」可恥

社會福利署年底將完成更新安老服務統一評估機制，接受評估後的長者，在新機制下將不能同時輪候政府的資助院舍及社區照顧服務。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民炮轟政府此舉是「造假帳」，表面上縮短輪候政府資助院舍的時間及人數，掩飾實際需求，批評勞工及福利局局長羅致光沒有濟弱扶傾之心，淪為一部只求營造帳面好看假象的機器。



黃毓民在節目指出，安老服務統一評估機制將來變成「二選一」，出發點明顯不是為了安老，只是為了令輪候政府資助老人院舍及社區照顧服務的人龍在數字上減少，「令帳面好睇啲」。而政府掩飾安老問題早有前科，2008年他仍是立法會議員時，曾在立法會質詢時任勞福局局長張建宗有關輪候政府資助護養院期間而死亡的人數，張當時回應沒有這些數字。黃批評當局說法是不合邏輯 ，後來經其個人估算，大概每年有至少5000人未等到政府資助院舍宿位就離世，認為香港作為一個富裕社會，出現這情況是非常悲哀的一件事。



政府財政儲備達到逾萬億港元歷史高位，黃毓民炮轟羅致光非但沒有善用資源解決資助院舍宿位不足問題，反而為了帳面上好看，向長者服務開刀，將評估機制的輪候變成「二選一」，營造輪候人數不多的假象，炮轟羅沒有濟弱扶傾之心，只按機制辦事，變成一部沒有人性可言的機器 。



黃毓民慨嘆面對港府殘酷的安老政策，香港人「壽則多辱，老則該死」，強調安老服務不能「造數」，而輪候「二選一」的安排沒有作公開諮詢，令長者非常不安，政府應利用稅收所得去幫助長者在內的弱勢一群，社會才可取得平衡。



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