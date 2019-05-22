回收中心運作10個月　月均處理廚餘2700公噸

廚餘多年來都是堆填區的都市固體廢物中最大類別，故政府設立有機資源回收中心去處理。位於小蠔灣的回收中心第一期於去年7月投入運作，環境保護署數據顯示，截至上月共收集來自約190個工商業機構，累計約2.7萬公噸廚餘，每月平均廚餘處理量約2700公噸。



環保署表示，由收集廚餘至產生堆肥的時間需約2個月，因此回收中心第一期至今產生共約640公噸可用堆肥，主要用於大型基建項目的園林綠化用途。目前為止，回收中心第一期共分發了440公噸堆肥予康樂及文化事務署、5間本地園藝公司及1間學校。



根據署方早前估計，香港每年的堆肥需求約3萬公噸，當中約10%為農業用途。然而回收中心第一期和未進行工程的第二期每年只產生合共約1.7萬公噸符合質量標準的堆肥。署方解釋，回收中心的堆肥滿足農業用途的需求，正致力收集政府部門產生的園林廢物，研究把這些有機資源轉化成各種生物質產品，為本地園林廢物資源提供可行出路。因此，根據現階段的計劃，回收中心第三期毋須設置堆肥設施。