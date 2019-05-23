老師私設「品德部隊」　學生被公審諗過死

老師奇招懲罰學生惹關注。裘錦秋中學(元朗)一名老師涉自設「品德培育精鋼部隊」，要求欠交功課、儀容不整的同學入「部隊」改善行為，有學生更被拍攝認錯片段於其他同學前播放，受辱學生難堪受壓，有人甚至有輕生念頭。家長獲悉事件後大感不滿，斥責該名老師「當學生好似犯(人)咁！」校方不認同此做法，指老師的做法未經校方同意也不恰當，已停止該名老師的訓輔工作。教育局並沒接獲家長的相關查詢或投訴，但已聯絡學校要求處理學生紀律問題時顧及自尊及個人差異。



一名不願透露姓名的家長表示，就讀該校的孩子升讀中五後經常悶悶不樂，曾透露討厭學校及一名老師，並指該名老師經常侮辱同學及不合理地懲罰同學，不少同學對其既厭又怕。該名家長其後在孩子的書包中找到一封信，寫有「品德培育精鋼部隊的部隊執行令」字樣，下款是「部隊總司令」，據知由學校老師發出，信件註明機密信函，要求學生在指定日子準時出席「紀律聆訊會議」，形容是次任務屬高度機密活動，不可向任何人士洩露，否則將遭嚴懲。



家長追問下得悉，孩子欠交功課，被發該「機密信函」，又要徵召入相關「部隊」，該名老師曾要求犯錯的學生錄影認錯，片段會在其他同學面前播放，令學生感到尷尬和難受，甚至遭同學嘲笑，其孩子倍感壓力，一度抗拒上學，又曾聲言想自殺，家長憂心不已。



東網向校方查詢，該校溫副校長表示，上述「部隊」是該名老師的個人主意，未經校方批准，學校收到家長匿名投訴信後，已認真處理及向該名老師了解。校方擔心事件影響學生情緒，已立即要求老師停止推行，相關「部隊」已不存在，校方正計劃作出補救。溫又指，該名老師的出發點是期望學生糾正錯誤，但用錯方法，據其所知，要求學生拍片是想要他們講出改善行為的方法及向家長表達感恩，而非要求他們認錯。



不過，溫亦稱，該名老師沒有就事件通知家長及當眾播放影片實屬不恰當。期望涉事學生的家長主動與學校聯絡，以免影響學生，並會要求社工及輔導主任介入，保證不會秋後算帳。

