探射燈：自拍「呃like」　有樣學樣易生意外

社交媒體興起以來，不少人為獲得更多讚好而罔顧安全，做出各式各樣危險動作自拍，過程中易生意外。有心理學家表示，不少人有樣學樣，為追求滿足感和成就感而作相關行為。



今年3月，1名參加香港旅行團的50多歲澳門人，在美國大峽谷遊覽期間，在著名景點老鷹崖的空中走廊自拍時失足墮崖。4月，大埔梧桐寨亦有菲女疑為自拍，意外墮瀑身亡；同月西貢糧船灣亦有4名內地男女，疑冒險爬落懸崖拍照時被困，須勞動救援人員展開陸空搜救。



「見到你影，我又影，就會忽略咗當中嘅危險性。」註冊心理學家程衞強表示，人們易因社交平台上的互動而產生學習行為，可能是在社交過程中受到慫恿的結果。他又指，「呃like」自拍現象成因複雜，包括追求在現實生活中所沒有的認同感和成就感，當中亦存在個別人性格的因素，例如尋求刺激、特別有冒險精神等。

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