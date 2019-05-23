探射燈：盤據「怪獸大廈」　由朝嘈到晚

隨着內地介紹「深度遊」的社交媒體興起，愈來愈多遊客深入本港各區尋找打卡位，當中不乏民居和私人樓宇範圍，例如鰂魚涌海山樓、黃大仙彩虹邨和深水埗唐樓等。有區議員與居民反映，打卡人潮對民居造成滋擾，多番勸告仍無補於事。



深水埗一幢外牆畫上熊圖案的大廈近年大受歡迎，吸引遊客闖入對面唐樓天台取景拍照。雖然近月該唐樓已在地下和天台加上鐵閘及警告字句，惟深水埗區議員李詠民表示，遊客仍會尾隨住客進入並「擒」出天台，措施成效不大，呼籲警方加緊巡邏，以防意外發生。



被稱為「怪獸大廈」的海山樓，吸引遊客盤據各個角落留影，然而，在低層單位居住多年的洪先生無奈指，遊客影響居民生活，「有時半夜都會好嘈。」他坦言有居民已向業主立案法團與區議員投訴，但現場即使已拉起橫額寫明私人範圍，不得拍照，仍有20多人聚集，洪認為措施「冇用」，大感困擾。

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