探射燈：內地客搶佔打卡點　攀崖闖路玩命釀險

內地社交媒體吹捧不少本港隱世景點，吸引遊客打卡拍照，但險象環生。其中連攀岩教練都表明危險的南區鶴咀，遊客在未有裝備下攀上岩石，在逾10米高峭壁上拍照；西區堅尼地城新海旁，多名遊客未理會警察勸阻，為拍照阻塞行車線；黃大仙彩虹邨亦有遊客爬上高牆，又滋擾居民。多區區議員指打卡點存在安全風險，立法會議員亦建議政府收集潛在危險位置，加裝警告，避免發生意外。



「香港網紅打卡點」、「Ins必打卡聖地」包括港島南端鶴咀，上周六(18日)下午聚集逾20人在「蟹洞」前打卡，有人徒手攀上岩石；多名女遊客懶理身穿短裙，為留倩影坐近逾10米高的峭壁；亦有一家大小穿着拖鞋在石上穿梭，小孩跑跑跳跳。



資深攀登教練梁念豪表示，鶴咀連行山人士亦不常去，「鶴咀靠東，而且啲水會打上嚟，啲岩石會好跣，有一定危險，唔係好適宜打卡。」南區區議員陳李佩英表示，應加裝指示牌，以免意外發生。



堅尼地城新海旁周末吸引逾30人圍觀，惟海邊未設行人路，儘管現場有警員勸喻，不少人甚至阻塞行車線，期間有遊客走出行車中線拍照，行經車輛即響號警示。中西區區議員陳學鋒直指，近月不時接獲駕駛者投訴，曾目擊遊客為打卡亂過馬路險生意外。他已與警方溝通，並會派員在繁忙日子駐守，長遠希望爭取興建行人路。



而近年掀起打卡熱潮的彩虹邨，亦暗藏危險位。球場旁圍牆約1.5米高，但闊度只有手掌闊，另一邊卻離地約4層樓高；圍牆四周亦有張貼嚴禁攀爬等告示。此外，不少街坊亦對遊客霸佔屋邨設施感到困擾，採訪當日雖為平日，逾20名遊人在拍照。黃大仙區議員莫健榮表示，遊客對警告字句視若無睹，甚至曾有打卡人士與邨民發生衝突。莫曾要求房署安裝閉路電視，卻遭署方拖近1年仍毫無進展。



旅遊界立法會議員姚思榮表示，不少內地旅客透過網站找尋特別景點，政府應該重視此類「深度遊」，並收集有潛在危險的打卡點，在該處增設告示，另亦應更新旅發局網站，讓遊客可循官方途徑得悉旅遊資訊。



警方發言人表示，有關於堅尼地城新海旁一帶的阻塞問題，西區分區於今年1至4月共接獲41宗交通阻塞及4宗涉及行人阻塞的投訴。任何活動如對公眾造成嚴重阻塞並構成即時危險，警方可向有關人士發出口頭警告，甚至根據法例提出檢控。消防處則指未有相關意外數字的分類統計。

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