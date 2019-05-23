新居屋派表市民嘆儲首期難　長沙灣何文田勢爭崩頭

新居屋「大抽獎」又來了！房屋委員會推售6個居屋屋苑，合共提供4871個單位，今次以市價59折發售，並首次接受電子化申請。房委會今日(23日)開始在樂富房委會客務中心派發申請表及資料簡介，下周四(30日)開始接受申請。



大批市民一早前往樂富房委會客務中心取表及觀看模型。記者現場所看，不少計劃申請的市民均被位處市區、交通便利的長沙灣及何文田項目所吸引，亦有人讚嘆「居屋都有海景」，抽中再算。



陳女士一家四口準備以綠表申請長沙灣凱德苑，她認為今次地段及價錢均非常吸引，「之前試過好多次都唔得，真係好想抽到」。她表示由於需要照顧居於石硤尾的家人，其他項目不作考慮。她曾參考私樓樓價，單是首期估計已近100萬港元，「我諗好多兩公婆都會供到私樓，但首期真係唔知儲幾多年，今次推咁多單位如果都抽唔到，下次都唔知仲有冇」。



楊先生一家亦計劃以綠表申請將軍澳雍明苑及何文田冠德苑，他慨嘆現時樓市高昂，「依家嘅玩法係唔買(居屋)即係冇(樓)，間格都唔係咁靚，但抽到就梗係揀啦」。他表示曾抽過多次居屋及綠置居均落空，今次單位較多信心亦較大，「不過都係爭崩頭㗎喇，最好將軍澳有海景，何文田都好，豪宅區、升值都好啲」。



李女士一家四口居於葵涌區一私樓單位，月租約1萬港元，她認為租金太貴，情願自置物業，無奈私樓難以負擔，今次再接再厲，一家四口以白表申請，「之前抽咗7、8次都抽唔到」，她心儀何文田大單位，因家人喜歡名校網而且交通便利，「價錢無睇，抽中先算」。



另一李女士一家現時居於葵涌公屋單位，她直言兒子現時20歲，「希望買定間屋，第時佢結咗婚，想同住咪同住」。她心儀長沙灣凱德苑及何文田冠德苑，認為市中心地區好，「買到幾大得幾大，何文田就買細，長沙灣就可以大啲」。



今期出售的6個新建居屋項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共4871個單位。