馮永業曾改致港聯信　下屬稱失望及指摘字眼非局方常用

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業,被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益。馮、陳二人分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪,案件今(23日)在區院續審。馮的前下屬、經濟發展及勞工局時任助理秘書長謝綺雯供稱,馮曾修改一封於2005年12月31日向時任港聯航空行政總裁謝天賜發出的信,內容大致關於局方發現港聯沒有使用獲批航權,局方因而表示會把航權收回。



謝指該信由她草擬,據內容,相信是因局方留意到港聯未有善用獲批航權,故去信通知,信中首尾段字眼為局方於類似信件中使用字眼。



不過,謝表示有部分字眼非類似信件常有字眼,包括表示失望及指摘對方無意知會政府相關營運計劃等。她記憶所及,馮永業曾修改該信。控方又向謝出示局方向另一航空公司發出的信,但措辭不同,謝表示,兩封信目的不同,措辭不同亦不足為奇。



謝對於港聯航空回覆局方的信表示沒有印象,但見信上有手寫字迹:「We could formally remove the rights. Action please. (我們可以正式收回航權。請處理。)」及署名,謝認為明顯是由馮永業所寫。其後,局方於2006年1月5日再發信予港聯,是通知對方收回香港往來深圳航權的一般信件。



謝又指,擔任該職位期間,沒有印象處理過有航空公司就航權分配作出的嚴正投訴事宜,並指因工作需要,她需跟各航空公司代表保持緊密聯繫,她理解謝天賜是負責港聯的定翼機事務,而陳婉玉則是直升機業務負責人。謝指,從沒有在公事上接觸陳,亦不清楚馮陳兩人的私人關係。