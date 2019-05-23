火炭47層摩天居屋　三尖八角奇則　儲物室似廚房咁大

房屋委員會今日(23日)開始派發6個居屋項目的售樓資料簡介。火炭旭禾苑為摩天居屋，樓高47層，20樓設有空中花園/庇護層，西南面有零散山墳，在旁亦有認可殯葬區。該項目的14至18號室的兩房單位「奇特」，設有一個等同廚房大細的儲物室，圖則三尖八角，相信地方不見使。為了減低道路噪音，部分單位設有減音窗，其中84個單位設有29平方呎的減音露台。



馬鞍山錦暉苑為37層高的單幢式項目，175個單位設有減音露台，但露台有41平方呎，以平均呎價7180港元計算，單是露台已價值29.4萬港元。



至於葵涌尚文苑提供的單位最少，42層高的單幢樓宇只有494個單位，建於斜坡之上。面向德士古道的單位預計受噪音影響，部分單位設有減音窗。



何文田冠德苑A座及C座只有一梯7伙及8伙，每個住宅樓層均有2部升降機，關鍵日期在今年9月30日，申請人有機會買現樓即住。



長沙灣凱德苑樓高達43層，為單幢式項目，近發祥街西的21、1、、2、3、4號單位預計噪音較大，設有隔音鰭及減音窗，另一邊近深旺道的16至20號單位亦設有減音窗。



將軍澳雍明苑設有A及B兩座，其中B座一層有多達38個單位，大廈設有6部升降機，每層有4部升降機可到達。