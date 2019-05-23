18歲女生擅離醫院墮海　熱心途人拋水泡救起

尖沙咀有少女墮海。今早(23日)11時42分，梳士巴利道10號尖沙咀鐘樓對開海面，有一名18歲少女墮海，載浮載沉，途人見狀報警，當中一名熱心男途人，取起欄杆水泡拋入水中，直至水警輪到場，由一名警員落海救起事主。少女送院時身穿病人衣服，仍然清醒，現場海旁留有事主的玩具車錢罌，警方正調查其墮海原因。



據悉，少女仍然在學，成績良好，惟昨日(23日)在黃大仙區因情緒激動，送往伊利沙伯醫院留醫，但有人今早擅離醫院。據目擊者指，少女墮海前手持一架金屬玩具車錢罌，見她情緒低落，未幾墮入海中，警方嘗試向事主了解因由，但遭拒絕。只透露：「心情不好，無人推落海，係自己跳」等簡單字句。警方正與少女家人進一步了解情況。



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