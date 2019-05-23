電子煙加熱煙吸食急增　60%人撐全面禁止

港府早前擬修例禁止進口、製造、分發和宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙。香港吸煙與健康委員會委託港大進行調查發現，電子煙及加熱煙在香港的使用情況短時間以倍數上升，其中曾使用加熱煙的比率由2017年的0.9%急增至2018年的2.1%；而使用電子煙受訪者中，去年約有0.7%，較前年0.2%，增幅達兩倍，推算人數達6萬人。委員會要求立法會盡快通過全禁另類吸煙產品。



負責調查的港大公共衞生學院副教授何世賢表示，去年2至6月訪問5132名15歲以上的受訪者，當中吸煙者達1712人。雖發現約有60%受訪者支持全禁電子煙和傳統煙，但發現多個年齡群組曾使用加熱煙的比率都有所增長，其中40至49歲由前年的1.5%升至4.4%最為顯著。委員會指，有關人士吸食加熱煙原因為「好奇」、「想試下」或受朋友影響。



調查指出，吸食傳統煙而有戒煙意欲的比率有47.5%，但吸食加熱煙人士有戒煙意欲則只有40.2%。何指，有數據顯示只吸食電子煙而患有心臟病的機會率，比不吸煙人士高80%，同時吸食傳統煙和電子煙而患病的機會更會躍升3倍。



委員會主席鄺祖盛稱，另類吸煙產品被宣傳為潮流玩意，而且設計時尚，吸引不吸煙人士尤其是青少年使用，成為吸煙的入門途徑，而部分吸煙人士轉用有關產品或成為雙重用家。委員會和多個團體及組織舉行的簽名行動，至今已收集逾10萬個市民及機構簽名，支持全面禁煙。