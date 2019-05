賭王外甥介紹馮永業陳婉玉認識　知兩人私下有往來

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業,被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益,分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪。何鴻燊的外甥謝天賜今(23日)出庭作供稱,陳婉玉約於1986、87年間加入信德集團,陳當時主要負責會計,跟隨他工作。



謝表示,陳其後在港聯航空任董事,負責財務,到2003年左右與丈夫發生問題,放多了時間在工作上,故業務上的參與度增加。之後港聯有意發展定翼機業務,當時與經濟發展及勞工局有不少會議。2003年馮任職該局時,謝曾與同事等與他會面,一同午餐,陳亦有出席,謝亦介紹馮陳兩人認識。



謝續指其後曾和馮陳兩人打過三次網球,每次均有到會所食飯,但忘記有否談及公事。其中一次就着聘請顧問一事,馮向他表示其聘請的顧問「唔係好有料」,陳並向謝交出一份文件,指是由馮提供。謝表示他與馮只是正當政府官員的關係,而他知道馮陳二人有打網球及食飯等私下往來。



在2004年下半年,謝把直升機業務放手給陳處理,期間兩人關係變壞。謝指陳當時「好多時候交唔到功課」,且陳希望證明「she’s not under my shadow(她並非在我的影子之下)」,及「唔想喺我嘅jurisdiction(管轄)內,證明佢係independent(獨立)」,故兩人頻生「拗撬」。