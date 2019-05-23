網民熱話：私家車誤闖巴士總站　慘遭暫停載客巴士圍困

私家車不得駛入巴士總站是常識，但日常仍有人盲舂舂駛入「禁區」。日前有網民在社交平台發布了一架私家車闖入巴士總站後，被暫停載客巴士圍困的照片，不過網民並沒有對司機寄予同情，反稱事件令人大快人心！



網民Wing Keung Chan昨日（22日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載兩張照片，照片中可見一輛藍色私家車停在天水圍西鐵巴士總站的巴士群中，私家車更被三架暫停載客巴士三邊封死圍困，陷進退兩難局面。發文者留言稱：「加強服務（天水圍西鐵巴士總站）又一部被困！」。



可能同類事件不時發生，不少網民都抱幸災樂禍心態：「巴士佬：喺我哋頭同我玩，你都有今日啦」、「畀女圍就圍得多，依家畀巴士圍，爽唔爽呀！」有人更取笑私家車其實是巴士：「加班車」、「特別班次」。亦有人為私家車解釋誤闖原因：「呢個位一轉右就係巴士站，唔係住嗰度多數都會入錯」。不過就遭到其他網民反駁：「大大個牌寫住（巴士站）」。





網民有話說：



陳風：嗰部係特別車嚟



Charlie Chung：呢個總站間中都有盲毛揸入來



Terence Yau：巴士哥哥好波！！！



Simon Wong：靚入



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