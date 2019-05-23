公僕團體確認薪酬報告　促遞增薪額封頂免蠶食加幅

近18萬名公務員調薪重要指標、2019年薪酬趨勢調查報告上周出爐，全體公務員料加薪最少4.58%。薪酬趨勢調查委員會今早(23日)開會，主席李鑾輝指，與會的公務員團體全部確認報告，證明今次的報告獲大家同意，稍後會將報告交給政府，期望盡早完成程序，讓公務員快些加薪。



薪酬趨勢調查報告指在扣除遞增薪額後，建議低層公務員加薪3.13%，中層公務員加薪5.08%，高層公務員加薪4.58%，而按慣例，低層加薪幅度將與中層睇齊，即同樣加薪5.08%，意味全體公務員料加薪最少4.58%。



高級公務員協會主席黃孔樂指，今年數據準確反映私人市場情況，認為調查方法有改善，例如釐清升職定義，減少爭拗。對於遞增薪額不斷上升，不符合現時情況，黃建議以「封頂」方式處理暫時解決問題，亦應作整體檢討，冀今年內有解決方案。



政府在計算加薪指標時，會先扣減公務員的遞增薪額開支，免雙重加薪。第一標準薪級公務員評議會職方主席林榮松關注遞增薪額過高的問題，已向公務員事務局強烈反映，希望以「封頂」等方式解決，認為局方態度正面，冀盡快有結果。



華員會會長利葵燕指出，今年報告發現兩大問題，包括去年有一間僱用逾一百人的大型公司漏報獎金，原指今年會補回數據，但該公司今年卻沒有參與調查，影響信任制度，若此公司補充資料，估計加薪指標會再提升。她又指，有參與調查的公司對獎賞有不同理解及做法，主席已同意9月作檢討。由於難以確認兩個問題帶來多大影響，故確認報告書。