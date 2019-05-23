稱遭馮永業責罵　賭王外甥：感覺馮生好似變咗另一個人！

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件今日(23日)在區域法院續審。



何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜出庭作供指，在2005年3月公司有意申請南京、寧波等內地4個航點，故有撰信申請，公司其後並獲得該4個航點。謝指陳婉玉雖在此事上並沒有特別參與，卻着他撰寫一封讚揚信給馮的團隊，謝故撰信讚揚馮等。謝認為該信是為讓馮獲得業界讚揚，「對佢加分咁」。



謝又指，2004年下半年公司決定發展定翼機業務，資本由8000萬加到1.3億港元，再加上何鴻燊的1.5億港元貸款，新資本達2億港元，但2005年9月定翼機業務開始運作時「輸好多錢」，到杭州航線開始時月蝕大約2000萬港元。謝坦言陳婉玉對定翼機方面的帳目「清楚過我」，因他當時專注在航權及機場聯絡等運作上，沒有時間去管理帳目。而同時，公司另一邊的直升機業務持續賺錢，定翼機方面的虧損確會對直升機方面有影響。



謝記得，於2005年12月22日與馮永業開會，當時他要求政府減西九龍直升機場的租金，但馮拒絕：「Don't cry over spilt milk (不要為已成定局的事而懊悔)，你哋應承咗就要做」。另一方面，馮又竟因為杭州載客量太低而責罵謝，更跟他說：「你個生意拍檔都好擔心。」



謝坦言：「我開完會感覺馮生好似變咗另一個人咁，佢一向好支持我哋公司，但點解會突然責罵我，我哋杭州線唔係做團，係做商務客，載佢哋嚟香港機場轉長途機，係有利香港機場作為航空樞杻。」他稱因為受到壓力，惟有叫下屬設法提高載客量，包括減價並將目標客戶轉為旅行團。