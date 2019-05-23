捅雀友後返房食飯等拉　被告稱死者輸錢搵佢出氣

六旬漢2016年在荃灣一間被用作「麻雀竇」的劏房單位內，涉嫌用刀插傷一名醉酒男雀友，對方最終不治。65歲被告李秀君否認一項謀殺罪，案件今(23日)在高院續審，控方播放被告與警方進行的錄影會面紀錄。



被告稱與死者有疏堂親戚關係，曾與他同住，但案發時死者非居於該處而是到該處賭錢，包括打麻雀及玩十三張，由早上10時賭至晚上7時，期間喝了約7支啤酒及1支三鞭大補酒。



被告稱當日死者輸了約5000港元，並找他出氣，一度走近他用酒樽扑他的頭，幸好死者的親友及時拉走他，被告當時亦只是叫他「唔好X我」，但當時確「條氣頂住」，之後眾人離去，他亦返回房間。



他指晚上7時許死者踢開他房門，並拿着三鞭酒酒樽要扑他的頭，並稱：「我要扑X死你」，他遂捉着死者的手推他出房，並於廚房隨手拿起生果刀拮死者胸口，約10分鐘內拮了4下，並一路說「拮死你，拮死你」。期間死者坐在被告女鄰居的房門外，他聽到死者發出「hur hur」聲，其後沒有聲響。被告稱「諗住佢死緊」，遂去洗刀及洗手，他又聽到其女鄰居已報警，遂回房吃飯等候警方到場拘捕他。