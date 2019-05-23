每日一片：大媽舞2.0　圍住打圈行修煉「繞樹功」？

大媽舞攻陷香港不同地方，不少靠近民居的公園，每晚都可看到大媽起舞的場面。惟近日有網民發現，大媽不跳舞，反而換上另一種「玩法」 － 繞着植物不停打轉，由於動作奇特，惹來網民無限想像。



網民Candy Ling今日（23日）將短片上載至Facebook群組「將軍澳」，片段由海濱公園附近高層單位向外所拍。Candy Ling好奇向網友發問：「有冇谷友知道呢個是咩玩法？圍住棵植物，一路播音樂，一路轉圈。」片段所見，10多名大媽級女子「氹氹圈」繞着一棵植物，緩慢走動打轉，期間每個人都以同一姿勢，右手伸向植物中央位置，狀甚怪異。



不少網民看過片段後，紛紛分享經歷：「我見過圍住啲樹轉！」「係喎～最近好多地方都見過，究竟玩乜呢？」有人搞笑稱是「破地獄」、「邪教儀式？」最後有網民掀開這神秘玩意，估計她們正在修煉近年內地流行的「繞樹功」。據了解，「繞樹功」主張以繞着樹木或植物走動，藉此吸收植物能量之餘，亦可透過「走八卦」步姿，達致補充元氣及養生效果。