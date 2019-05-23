禾寮坑村殺鄰居案　救護員稱死者全身赤裸衫笠頭

火炭禾寮坑村兩年前發生兇殺案，六旬男村民涉嫌用錘仔扑殺同村另一男村民，被控以一項謀殺罪，案件今日(23日)續審。控方傳召當日到場的兩名救護員作供，救護員供稱發現死者時，死者全身赤裸，被一件衫包裹頭部，頭部及臉頰有傷，四肢骨折變形，已無呼吸脈搏，他們為死者進行急救，但送院前已經不治。



其中一名救護員梁健恒供稱，前年3月17日案發當日，他與同事抵達禾寮坑村51A村屋後，見被告韓勤疇坐在該村屋近門口的椅子上，他替被告做身體檢查，但察覺不到有傷，他問被告「伯伯，你叫咩名？有咩唔舒服？」問了數分鐘都無回應。梁形容當時被告精神紊亂，突然相當氣喘，未幾說出一句：「有人襲擊我呀，個人喺入面」。梁遂從遠處窺探屋內情況，見死者倒臥在屋內最深處的房間。



梁憶述與同事入屋後：「見到有個男人瞓咗喺度，全身赤裸，但被一件衫笠住個頭，所以見唔到佢個樣，佢四肢有啲傷痕，有啲變形，有骨折情況」，他替死者檢查，發現已無呼吸脈搏，兩邊臉頰亦有傷口。他們即時替死者進行心外壓及心肺復甦急救，惟最終搶救無效，當日傍晚6時36分，他們將死者送到威爾斯親王醫院急症室。