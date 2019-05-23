政Whats噏：立會爆混亂　李永達兩周四度密會漢奸黎

立法會近月風雨飄搖，修訂《逃犯條例》嘅法案委員會「鬧雙胞」兼爆衝突，令議會嘅氣氛甚為緊張。違法佔領行動案(佔中案)喺上月底判刑，其中民主黨(白鴿黨)前主席李永達(高達)被判囚8個月獲緩刑2年，被發現喺約兩星期內、四度密會仍逍遙法外嘅佔中搞手壹傳媒黎智英(漢奸黎)，時間剛好係立法會有事發生嘅前夕，唔通喺背後為反對修例度橋？



近來不斷與民主派「大合奏」反對修例嘅漢奸黎，喺今個月10日傍晚，首次同高達、白鴿黨「老鴿」立法會前議員單仲偕，以及現任立法會議員林卓廷，喺灣仔駱克道一家酒家密會約兩小時，其後4人一齊出發到政府總部外出席泛民反修例集會。咁啱得咁橋，翌日就係泛民同建制派一齊召開法案委員會，首次兩派議員爆肢體衝突，多名議員報稱受傷。



至5月15日，漢奸黎晚上7時再到駱克道的酒家，同高達、林卓廷及外號「AV仁」嘅白鴿黨前主席何俊仁一齊攪局，至晚上9時半散場。翌日、5月16日就係泛民與建制派就修例派代表見面磋商，最終喺半小時內火速完會，會面淪為公關騷。



喺5月19日，傍晚6時高達偕同老婆陳樹英，同埋外號「李漢奸」嘅白鴿黨創黨主席李柱銘夫婦，去漢奸黎位於何文田嘅寓所密會兩個半鐘，最後高達更攞住一枝酒離開。翌日即5月20日，漢奸黎出席香港外國記者會座談會唱衰中港，席間仲自爆前一晚同李漢奸已經傾好，唔准李漢奸問問題。



尋日(22日)傍晚則係全男班攪局，高達、李漢奸、AV仁及被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨立法會前議員李卓人，乘七人車去漢奸黎寓所密會兩個半鐘，離開時眾人面紅紅，似係飲過酒。而明天(24日)立法會內務委員會就會討論將修例直交大會審議，唔知佢哋密斟啲咩呢？