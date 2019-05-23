外甥稱何鴻燊怒收批評信　指陳婉玉用封信學是非

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，分別被控受賄、行賄和公職人員行為失當3罪。案件今日(23日)續審，何鴻燊的外甥、時任港聯航空行政總裁謝天賜作供。



他指，2005年12月22日會議後，同月31日，謝在跑馬地午膳時突然收到何鴻燊的電話，何「好憤怒」地表示收到一封政府批評的信件，指摘他惹怒了政府，並丟下一句說話：「直升機畀阿玉做，你唔好再掂直升機」。



謝稱，當時感到「好puzzled(困惑)，唔知可以做乜」，而當時接着是公眾假期，他要在假期後上班時才從下屬處得知有關信件。謝及後詢問陳婉玉，陳稱該信由馮交給她。謝沒有再追問下去，因認為陳「用呢封信去學是非、去上位，仲同佢拗嚟做乜？」謝其後與陳在公事上仍有交流，但交流已減少。



另外，謝指之後看到相關信件後，「覺得封信好冇理由」，稱之前已就航權一直與馮等人開會，馮有解釋航權的準則，包括12個月不使用獲分配的航權只是一個參考準則。謝指航空公司的投資很大，若獲分配了航權而不用，並有另一航空公司需要時，這個情況下可重新指配，但當時並未有其他航空公司想要香港往深圳的航權，「咁抽起冇乜理由」。